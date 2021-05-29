Власти могут начать штрафовать перевозчиков за опоздание общественного транспорта

Пробки власти предлагают считать достойным оправданием для нарушения интервалов движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары может ввести штрафы для перевозчиков за опоздания автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток. Это следует из документа, опубликованного недавно на портале городских властей.

Согласно проекту постановления, каждый день, когда общественный транспорт не соблюдает заявленный интервал движения, будет стоить перевозчику 1600 рублей. Нарушением не считается, если транспорт опоздал на 5 минут или застрял в пробке. Штрафные санкции будут вводиться, если трамваи сорвут более 30% регулярных рейсов, а остальные маршруты – более 20%.

Документ пока не вступил в законную силу и может видоизменяться.

Однако в соцсетях самарцы уже начали обсуждать, насколько он окажется полезен для города. Напомним, в последний год жители Самары стали все чаще высказывать недовольство общественным транспортом. Претензии вызывают интервалы движения, чистота подвижного состава и его заполненность народом.