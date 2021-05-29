В выходные в Самаре перекроют движение по пяти улицам

Возле стадиона традиционно в дни соревнований перекрывают движение транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре готовятся к проведению Всероссийского полумарафона «ЗаБег». Из-за этого 29 и 30 мая в городе будет ограничено движение по пяти улицам. Ограничения в движении начнут вводить уже сегодня.

Как сообщает городская администрация, с 8 часов вечера 29 мая до половины третьего дня 30 мая будет запрещена остановка и стоянка транспорта по следующим пяти улицам:

- по улице Дальней от дома №1А до улицы Арена-2018

- по улице Арена-2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор

- по Проезду № 2;

- по улице Вторая Стадионная от Проезда № 2 на участке протяженностью 100 м

- по Проезду № 7.

30 мая эти же улицы будут перекрыты для движения транспорта с 6.00 до 14.30, поэтому общественный транспорт также пустят в объезд. Изменятся схемы движения маршрутов №№96, 205 и 295.