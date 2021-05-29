В Самаре водитель BMW сбил пешехода возле площади Кирова

Пока не ясно, с какой скоростью ехала иномарка в момент аварии Фото: ГУ МВД России по Самарской области

28 мая в Самаре возле площади Кирова насмерть сбили 49-летнюю женщину. Она попала под колеса автомобиля BMW, за рулем которого был 21-летний парень.

- По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, - говорят в областном МВД. – В это время иномарка двигалась по проспекту Кирова со стороны улицы Физкультурной в направлении улицы Победа.

Какова была скорость иномарки в этот момент, силовики не сообщают. Однако женщина, которая попала под колеса машины, скончалась на месте до приезда «Скорой помощи».

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего, решение о возбуждении административного производства или уголовного дела пока не принято.