"Помогите найти члена семьи": в Тольятти потерялся соболь Ваня

Соболь по кличке Ваня пропал в Портпоселке 23 мая. Фото: vk.com/patrul_tlt

В Тольятти уже неделю не могут найти экзотического домашнего питомца – соболя по кличке Ваня. Недавно семья, в которой раньше жил зверек, разместила в соцсетях пост с просьбой помочь в поисках малыша, которого никто не видел с 23 мая.

- На нем была шлейка с колокольчиком. Помогите, Ванечка – член семьи, все очень переживают за него, - пишут авторы поста.

Соболи – хищники, могут питаться ягодами и орехами, но предпочитают мелких грызунов и птиц. Зверьки отлично лазают по деревьям, а еще умеют прыгать на 30-70 метров.

Обычно соболи обитают в тайге, но Ваня жил в Портпоселке – это микрорайон на берегу Волги в Центральном районе Тольятти. Семья Вани просит помочь в поисках друга и даже обещает за него вознаграждение.