В Самаре обокрали солиста театра оперы и балета

Через месяц проверок в полиции все-таки возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Солист Самарского театра оперы и балета этой весной стал жертвой преступления. Неизвестные украли с его банковской карты 127 тысяч рублей.

- Деньги лежали на банковском счете, открытом на его имя. Кто еще и при каких обстоятельствах мог получить к нему доступ, не известно, но мы работаем над этим, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Пропажу денег артист обнаружил, находясь у себя дома, еще в апреле. Традиционно проверку по обращению у полиции заняла около месяца. Уголовное дело по статье «Кража с банковского счета» возбудили совсем недавно – в конце мая.

Потерпевшему по делу 28 лет, он задействован сразу в нескольких популярных балетных постановках в Самаре. Полицейским он сообщил, что ущерб является для него значительным.