Сызрань вышла на второе место по числу заболевших ковидом за сутки

В Сызрани за сутки коронавирус выявили у 10 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки зарегистрировали 81 нового заболевшего коронавирусом. У подавляющего большинства - 74 человек - изначально были симптомы простуды, еще 7 ковидных больных выявили при профосмотре.

Больше всего положительных тестов на коронавирус – в Самаре (24), Сызрани (10), а также в Тольятти и Борском районе - по 6 случаев.

Далее статистика заболеваемости распределилась следующим образом: 5 заболевших – в Ставропольском районе, 4 – в Сергиевском, по 3 – в Отрадном, Чапаевске, Большечерниговском, Кинельском и Сызранском районах, по 2 – в Новокуйбышевске, Кинель-Черкасском и Шигонском районах и по одному – в Жигулевске, Кинеле, а также в Безенчукском, Богатовском и Красноармейском районах.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в Самарской области с начала пандемии достигло 64 617 человек, по России же выявлено уже более 5 млн заболевших.