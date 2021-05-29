С 1 июня по Фрунзенскому мосту перестанут ездить троллейбусы

Рабочие будут переносить там опоры контактных сетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 1 июня изменится схема движения троллейбусного маршрута №6. Транспорт будет доезжать только до остановки «Хлебозавод №3» на улице Главной.

Как объяснили в городской администрации, изменения в схеме движения троллейбуса связаны с тем, что на Фрунзенском (Самарском) мосту приступают ко второму этапу строительства. Поэтому рабочим придется переносить опоры контактных сетей.

Троллейбусный маршрут №6 связывал Самару с жилым комплексом «Волгарь», так что жителям придется думать об альтернативных способах передвижения.

Чиновники предлагают пересесть жителям «Волгаря» на автобусный маршрут №6а. Правда, увеличится ли число автобусов на этом маршруте, пока не сообщается.

Троллейбусы по Фрунзенскому (Самарскому) мосту не будут ходить до конца лета. Пока что окончание работ запланировано на конец августа, но когда пустят движение в этом районе, точно сказать пока невозможно.