Доцент под следствием: в самарском вузе студенты получали зачеты просто так

Пока не ясно, платили ли студенты за лояльность преподавателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре под следствием оказалась сотрудница одного из вузов. Она занимала должность доцента кафедры логопедии, специальной педагогики, специальной психологии. 59-летнюю женщину подозревают в служебном подлоге.

Нарушение сотрудники отдела полиции Ленинского района выявили еще в феврале этого года. Как объяснили в облМВД, используя свое должностное положение, женщина-преподаватель поставила «зачеты» семи студентам, которые фактически проверку знаний не проходили.

Была ли такая лояльность оплачена и если да, то какую сумму молодые люди передали преподавателю, пока не ясно. В региональном Следственном комитете сообщили, что уголовное дело возбудили по ст.292 УК РФ «Служебный подлог».

Силовики продолжают разбираться в обстоятельствах этого дела, не исключено, что в нем могут появиться новые эпизоды.