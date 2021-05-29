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Общество29 мая 2021 16:14

Доцент под следствием: в самарском вузе студенты получали зачеты просто так

Уголовное дело возбудили по статье "Служебный подлог"
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Пока не ясно, платили ли студенты за лояльность преподавателя

Пока не ясно, платили ли студенты за лояльность преподавателя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре под следствием оказалась сотрудница одного из вузов. Она занимала должность доцента кафедры логопедии, специальной педагогики, специальной психологии. 59-летнюю женщину подозревают в служебном подлоге.

Нарушение сотрудники отдела полиции Ленинского района выявили еще в феврале этого года. Как объяснили в облМВД, используя свое должностное положение, женщина-преподаватель поставила «зачеты» семи студентам, которые фактически проверку знаний не проходили.

Была ли такая лояльность оплачена и если да, то какую сумму молодые люди передали преподавателю, пока не ясно. В региональном Следственном комитете сообщили, что уголовное дело возбудили по ст.292 УК РФ «Служебный подлог».

Силовики продолжают разбираться в обстоятельствах этого дела, не исключено, что в нем могут появиться новые эпизоды.

Коррупция