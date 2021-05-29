Администрация Самары отдала 6000 квадратных метров в Промышленном районе под гаражи

Гаражи появятся в границах улиц Ново-Вокзальной, Вольской, Калинина и Свободы. Фото: Архив "КП"

6000 квадратных метров согласилась передать городская администрация под гаражи в Промышленном районе. Речь идет об участке в границах улиц Ново-Вокзальной, Вольской, Калинина и Свободы.

Еще один участок, где дано «добро» на увеличение площадей гаражей, расположен в Железнодорожном районе Самары – это на пересечении улиц Тухачевского и Ново-Урицкого.

По обоим участкам проходили публичные слушания, итоги которых недавно опубликовали на сайте горадминистрации.

Что касается первого участка, то, как пишет издание «Другой город», гаражи там, вероятно, будет строить ИП Давидюк – родственница собственника крупной самарской стройкомпании «Новый Дон» Анатолия Давидюка. Причем рядом с этим участком уже расположен гаражный кооператив.