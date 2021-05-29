В Самаре дублер улицы Ново-Садовой частично заработал в двустороннем режиме

В районе же пересечения дублера Ново-Садовой с ул.Гастелло на другой стороне проезд будет закрыт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из-за строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии введены новые ограничения в движении транспорта.

Начиная с сегодняшнего дня, на протяжении недели нельзя будет проехать по дублеру улицы Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Гастелло.

Вместо этого двусторонний режим введут на другом дублере улицы Ново-Садовой, но не на всем протяжении, а на участке от улицы Гастелло до улицы Потапова.

Эти изменения в движении будут действовать вплоть до 11 часов вечера 6 июня. Какие именно работы планируют провести за это время на данном участке, пока не сообщается.

Горадминистрация просит с пониманием отнестись к стройке и планировать свой путь заранее.