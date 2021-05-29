Лидеры России предложили привлекать в Самарскую область молодые кадры при помощи мультикампусов

Дмитрий Азаров является членом аттестационной комиссии конкурса "Лидеры России" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 мая Дмитрий Азаров в Московской области встретился с участниками и финалистами конкурса «Лидеры России». Азаров является членом аттестационной комиссии проекта и всегда внимательно относится к тем разработкам, которые там встречаются. Многие идеи, которые генерируются на площадке соревнований, впоследствии находят применение в жизни.

В марте участники проекта, побывав в Самарской области, высказали сразу несколько предложений, которые нашли поддержку у главы региона.

Во-первых, сделать механизм взаимодействия власти и молодежи более человекоцентричным. Этому могло бы поспособствовать внедрение в обиход принципов B2c (business to consumer), на которых построены продажи гипермаркетов и интернет-магазинов: они ориентированы на конечного потребителя.

Во-вторых, привлечь как можно больше прогрессивной молодежи в регион. С этим могли бы помочь мультикампусы – пространство, которое стало бы студентам и вторым домом, и стартовой площадкой для развития: к примеру, на таких площадках можно было бы организовать получение онлайн образования в ведущих вузах России и мира.

Какие идеи разработают для Самарской области «Лидеры России» в этот раз, покажет время.