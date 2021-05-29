В Самаре трамвай протаранил иномарку на перекрестке проспекта Ленина и ул.Арцыбушевской

По сообщениям очевидцев, обошлось без пострадавших Фото: Вячеслав СОРОКИН

В эти минуты в центре Самары остановилось движение из-за аварии на трамвайных путях.

- Судя по всему, трамвай протаранил иномарку, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» очевидцы. – Столкновение легкое, обошлось без пострадавших, «Скорой помощи» нет.

Авария произошла в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Арцыбушевской. Прямо на трамвайных путях сейчас стоит серая Mazda. Кажется, что иномарка ехала в сторону Арцыбушевской.

Сотрудников ГИБДД на момент общения журналистов "КП-Самара" с очевидцами на месте ДТП не было. Движение трамваев стояло в обоих направлениях.