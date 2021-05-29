В Волжском районе грузовик раздавил водителя, который ремонтировал его

Мужчина погиб. Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области

Сегодня в селе Подъем-Михайловка Волжского района произошло ЧП: водитель грузовика оказался зажат под многотонной машиной. Извлекать его пришлось сотрудникам Поисково-спасательной службы Самарской области. Причиной трагедии называют пренебрежение техникой безопасности при проведении ремонтных работ.

- Возле кафе «Ветерок» водитель грузовика ремонтировал пневмоподушку, приподнял автомобиль домкратом, но закрепил ненадежно, поэтому домкрат сложился, и водитель оказался зажат между рамой автомобиля и колесом, в результате чего погиб.

К месту происшествия спасатели выехали в 18.30. Чтобы извлечь тело, они использовали гидравлический домкрат. Грузовик приподняли, водителя извлекли. Работы закончить удалось лишь к 8 часам вечера. Тело передали полицейским, они будут проводить проверку по факту ЧП.