Власти объяснили, почему в Самарской области каждый день одинаковые цифры смертности от коронавируса

Статистика по умершим пациентам вносится в федеральную базу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональные власти объяснили, почему в Самарской области каждый день публикуются одинаковые цифры смертности от коронавируса. Напомним, в последние 19 дней сообщается о 15 новых жертвах ковида в регионе. Информация публикуется на федеральном ресурсе стопкоронавирус.рф.

- Опубликованные цифры не говорят о том, что за сутки в регионе умирают 15 человек, - объяснили региональные власти. – Это значит, что ежедневно становятся готовы 15 патанатомических заключений, которые подтвердили у пациента причину смерти от COVID-19. Выяснение причин смерти - это процесс не одного дня. Процедура включает проведение дополнительных патанатомических исследований.

Также, как заявили представители властей, причиной публикации одинаковых цифр могут служить технические сбои, когда на портал стопкоронавирус.рф не всегда вовремя выгружаются данные о даже внесенных в федеральный регистр умерших пациентах.

- Это приводит к некоторому накоплению их и периодической выгрузке этих данных в увеличенном объеме, - сообщают власти. - Региональные власти не имеют доступа к формированию ежедневной отчетности на стопкоронавирус.рф.

Также в минздраве напоминают, что острее всего коронавирус переносят пожилые пациенты с хроническими заболеваниями. Для защиты от инфекции рекомендуется соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию и пройти вакцинацию от COVID-19.