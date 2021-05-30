Предъявил паспорт и исчез: в Самаре поймали молодого похитителя велосипеда

Злоумышленник похитил из пункта проката дорогой велосипед. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре поймали молодого похитителя велосипеда. Еще в конце сентября в полицию обратился владелец пункта проката, который пожаловался на нерадивого клиента.

Молодой человек взял в прокате дорогой велосипед, пообещав вернуть его через несколько часов. При этом он даже предоставил удостоверяющий личность документ, поэтому не вызвал подозрений.

- Когда время аренды истекло, телефон нерадивого клиента оказался выключен. После безуспешных попыток дозвониться владелец проката понял, что его обманули. Ущерб составил 12,5 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские отправились на поиски злоумышленника. Вскоре им удалось установить личность похитителя – им оказался ранее уже судимый за кражу 27-летний молодой человек. Его задержали в его квартире на ул.Победы и доставили в отдел полиции. Там злоумышленник признался в краже и рассказал, что велосипед сдал в ломбард, а деньги потратил.

Сейчас стражи порядка продолжают разыскивать велосипед. А на вора возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.