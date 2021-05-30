30 мая в Самаре ожидаются грозы, град и сильный ветер до 20 метров в секунду

Самарцев ждет жаркая, но ветреная и дождливая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 мая в Самаре ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду, также сохранится жаркая погода и пройдут грозы. Об этом предупреждают синоптики Приволжского УГМС.

По данным Поволжского гидрометцентра, в воскресенье 30 мая жителей Самарской области ждет облачная погода с прояснениями, по области пройдут кратковременные дожди и грозы, может даже выпасть град. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а местами порывы будут достигать 20 метров в секунду. При этом жара сохранится - температура воздуха составит 24...29 °C.

Аналогичная погода сохранится и в начале рабочей недели – начало календарного лета встретит самарцев дневной жарой в 22...27 °C, ночной прохладой в 11...16 °C, сильным ветром и кратковременными дождями и грозами.

- В выходные влияние на погоду в регионе оказывает поле пониженного атмосферного давления. Пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, - сообщает гидрометцентр. - В начале рабочей недели, с ростом атмосферного давления, дожди постепенно прекратятся, в регион начнет поступать более прохладный воздух.

Сейчас в регионе действует объявленное синоптиками штормовое предупреждение, в том числе из-за высокой пожароопасности лесов.