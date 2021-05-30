Самарские двигатели вывели на орбиту ракету «Союз-2.1б» и спутники OneWeb

Старт ракеты обеспечили самарские двигатели. Фото: "ОДК-Кузнецов"

Самарские двигатели РД-107А/108А обеспечили старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и обеспечили вывод на орбиту Земли 36 космических аппаратов OneWeb. Двигатели произвели на самарском ПАО «ОДК-Кузнецов»

Запуск состоялся с космодрома Восточный 27 мая в 20:38 по московскому времени. На запланированную орбиту в результате оказались выведены 36 британских телекоммуникационных спутников OneWeb. Они предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. В результате их общая численность достигла показателя в 218 штук.

- Испытания двигателей первой и второй ступеней ракеты-носителя на космодроме обеспечила бригада сервисного центра ПАО «ОДК-Кузнецов», - пояснил заместитель гендиректора предприятия Алексей Соболев. – Во время запуска все элементы двигательных установок сработали без замечаний».

По статистике надежность самарских ракетных двигателей превышает 99,9%.