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Общество30 мая 2021 11:44

За сутки в Самарской области на 86 зараженных коронавирусом пришлось 15 смертей

Статистику опубликовали на официальном портале стопкоронавирус.рф
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Число зараженных и погибших растет

Число зараженных и погибших растет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заражения коронавирусом в Самарской области на 30 мая 2021 года. Данные опубликовали на портале стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в регионе выросло на 86 человек и достигло показателя в 64 703 человека. Их них 61 770 уже благополучно вылечились от этого недуга.

Выросло и число жертв коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано 15 новых смертей от COVID-19, а общее число погибших с начала пандемии в регионе составило 1932 человек.