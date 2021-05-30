За сутки в Самарской области на 86 зараженных коронавирусом пришлось 15 смертей

Число зараженных и погибших растет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стала известна статистика заражения коронавирусом в Самарской области на 30 мая 2021 года. Данные опубликовали на портале стопкоронавирус.рф.
За минувшие сутки число зараженных коронавирусом в регионе выросло на 86 человек и достигло показателя в 64 703 человека. Их них 61 770 уже благополучно вылечились от этого недуга.
Выросло и число жертв коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировано 15 новых смертей от COVID-19, а общее число погибших с начала пандемии в регионе составило 1932 человек.