Самарцы рассказали, как проходит всероссийский «ЗаБег» на стадионе «Солидарность Арена»

Самарцы поделились впечатлениями от "ЗаБега". Фото: Александра Зубарева, соцсети

Самарцы в социальных сетях поделились впечатлениями от масштабного V всероссийского полумарафона «ЗаБег». Бегуны одновременно стартовали в 85 городах страны. В Самаре площадкой для бегунов стала территория около стадиона «Солидарность Арена».

- Отлично организовано плюс хорошая погода! – поделилась впечатлениями Александра Зубарева.

Напомним, бегуны могли выбирать между четырьмя дистанциями – 1 км, 5 км, 10 км или 21 км.

В общей сложности в грандиозном спортивном мероприятии приняли участие почти 2,5 тысячи бегунов.