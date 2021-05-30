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Общество30 мая 2021 12:12

Самарцы рассказали, как проходит всероссийский «ЗаБег» на стадионе «Солидарность Арена»

Полумарафон с синхронным стартом прошел в 85 городах страны уже в пятый раз
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Самарцы поделились впечатлениями от "ЗаБега". Фото: Александра Зубарева, соцсети

Самарцы поделились впечатлениями от "ЗаБега". Фото: Александра Зубарева, соцсети

Самарцы в социальных сетях поделились впечатлениями от масштабного V всероссийского полумарафона «ЗаБег». Бегуны одновременно стартовали в 85 городах страны. В Самаре площадкой для бегунов стала территория около стадиона «Солидарность Арена».

- Отлично организовано плюс хорошая погода! – поделилась впечатлениями Александра Зубарева.

Напомним, бегуны могли выбирать между четырьмя дистанциями – 1 км, 5 км, 10 км или 21 км.

В общей сложности в грандиозном спортивном мероприятии приняли участие почти 2,5 тысячи бегунов.