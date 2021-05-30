В ДТП на Московском шоссе в Самаре пострадало четыре человека

Автомобиль протаранил пешеходное заграждение. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на Московском шоссе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Авария случилась в шесть утра в субботу в Красноглинском районе. Здесь столкнулись «Ниссан» и «Лада Веста»

- Иномарка, за рулем которой находилась 38-летняя женщина, следовала по Московскому шоссе со стороны Ракитовского шоссе в направлении ул. Банная, - рассказали подробности ДТП в ГУ МВД по Самарской области. - В районе дома № 9 по Московскому шоссе автоледи не выбрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с едущим перед ней в попутном направлении автомобилем «Лада Веста».

Сила удара была такова, что «Ниссан» отбросило на пешеходное ограждение с правой стороны дороги. К счастью, обошлось без погибших, но в результате аварии помощь медикам понадобилась сразу четверым пострадавшим. Кроме водителя иномарки к врачам обратились трое пассажиров «Лада Весты» - взрослые 80 и 29 лет, также помощь понадобилась 4-летнему ребенку. А вот 27-летний водитель отечественной легковушки не пострадал. После оказания помощи всех пострадавших отпустили по домам.

- Сейчас по факту ДТП проводится проверка, - пояснили в ГУ МВД. - По ее результатам будет принято процессуальное решение.