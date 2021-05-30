«Чупокабра ползала по стене и скрежетала лапами»: самарцев напугали неведомые гигантские насекомые

Самарцев напугали гигантские насекомые. Фото: соцсети

Самарцев напугали огромные насекомые, которых они обнаружили прямо у себя дома. Фотографии неведомых представителей фауны горожане выложили в соцсетях.

- Кто это? Нашел в ванной с утра. В длину см 5! – пишет в соцсети самарец Сергей.

В комментариях некоторые земляки уже советуют Сергею поскорее продавать квартиру и уезжать от неведомой напасти, или даже сжечь жилье с гигантским насекомым.

Правда, более благоразумные комментаторы призвали не пугаться насекомого. Некоторые предположили, что это медведка, однако большинство все же сошлось на том, что на фото – обыкновенный сверчок, пусть и большой. Обычный размер этого насекомого составляет от 1,5 до 2,5 сантиметров. Откуда в домах самарцев взялись гигантские сверчки, пока неизвестно.

- Они добрые, хоть и страшненькие, - пишут комментаторы. – И черные как тьма.

Как выяснилось, это не единственный случай, когда сверчки напугали горожан прямо у них дома – аналогичными историями поделились сразу несколько человек. Например, самарчанка Наталья рассказала, как обнаружила такое же насекомое у себя в ванной комнате.

- Это самка сверчка с длиннющим яйцекладом. Вчера часа в 2 ночи эта чупокабра ползала по стене из гипсокартона и скрежет ее лапок эхом отдавался по комнате,- поделилась она впечатлениями. – Как итог - я с фонариком искала мышь... Страх.

Самарчанка признается, что не смогла удержаться и прибила огромное насекомое тапком.