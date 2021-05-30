Блогер снял с высоты недостроенный отель на ул.Солнечной в Самаре

Недостроенный отель попал на видео. Фото: скриншот видео

Блогер «Самарский 163» снял с высоты птичьего полета недостроенный апарт-отель на пересечении ул.Солнечной и 8-й просеки. Заброшенное 14-этажное здание стало главным объектом четырехминутного видео с потрясающе красивыми пейзажами.

Строить многоэтажку начали в 2015 году. Это должен был быть трехзвездочный апарт-отель на 270 номеров. Строительство вели по соглашению с оьластными властями и онкоцентром, предполагалось, что здесь могли бы останавливаться приезжающие на лечение пациенты. Завершить строительство предполагалось в 2017 году, аккурат перед чемпионатом мира по футболу. Однако в результате почти достроенное здание так и не смогли завершить, и высотка до сих пор стоит недостроенная.

Сейчас недостроенный многоэтажный отель выставили на продажу. Также власти ищут инвестора, который мог бы достроить его на условиях государственно-частного партнерства.