Одним из первых участие в онлайн-голосовании принял губернатор Дмитрий Азаров. Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Самарской области заработали участки для предварительного голосования «Единой России» в режиме оффлайн. До 20.00 воскресенья, 30 мая, жители региона могут выразить свою поддержку потенциальным кандидатам в депутаты Государственной Думы и Самарской губернской думы. Также это последний день предварительного онлайн-голосования. Но принять в нем участие могут только те, кто до 29 мая зарегистрировался в качестве выборщика на официальном сайте pg.er.ru.

Предварительное голосование «Единой России» стартовало 24 мая. В нем участвуют 322 потенциальных кандидата. По данным на вечер субботы в онлайн-голосовании приняли участие 140 944 жителей Самарской области. Одним из первых в регионе на онлайн-площадке проголосовал губернатор Дмитрий Азаров.

Окончательные списки кандидатов от «Единую России» на выборах в Госдуму в сентябре, станут известны на съезде партии 19 июня.