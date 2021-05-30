«Ушла в магазин и не вернулась»: в Тольятти искали пропавшую девочку

Заявления о пропаже в полицию не поступало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти искали пропавшую Ксению. Как написали в соцсетях ее родные, 15-летняя девочка пропала накануне вечером.

- Она вышла в магазин селе Тимофеевка в 10 часов вечера и не вернулась, - пишут родные в соцсети.

Они сообщают, что, не дождавшись Ксению домой, отправились изучить записи видеокамер наблюдения в магазине, но выяснилось, что девочка в торговой точке не появлялась.

- Мы написали всем ее знакомым, никто ничего не знает, - сообщают авторы поста. - Ксюша, если вдруг ты читаешь это, вернись домой! Родные не находят себе места!

По сообщениям родных, Ксения была одета в белый комбинезон. С собой у нее была маленькая чёрная сумочка с ремешком через плечо.

Родные просили сообщить о местонахождении девочки всех, кто что-то об этом знал, и очень волновались.

Однако, как оказалось, волнения были напрасными, Ксения благополучно самостоятельно вернулась домой.

В ГУ МВД Самарской области журналисту «КП-Самара» сообщили, что заявления в полицию о пропаже не поступало, а девочка уже нашлась.

- В настоящее время девочка дома, ее здоровью ничего не угрожает.