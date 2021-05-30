В Тольятти «Калина» с неопытным водителем сделала сальто и приземлилась на крышу

Очевидцы выложили в соцсети фото перевернувшегося авто. Фото: соцсети

В Тольятти в ДТП попала «Калина» с неопытным водителем за рулем. В результате автомобиль сделал сальто и приземлился на крышу.

Авария произошла на пересечении улиц Фрунзе и Степана Разина. Очевидцы поделились в социальных сетях фотографиями лежащего на крыше автомобиля и стоящей рядом кареты скорой помощи. По свидетельствам очевидцев, автомобиль пытался повернуть с улицы Фрунзе, но в результате сделал сальто и приземлился на крышу.

В ГУ МВД по Самарской области журналисту «КП-Самара» сообщили, что причиной переворота стало столкновение с другим автомобилем – иномаркой «Хендай».

- По предварительным данным при повороте налево водитель «Калины» не уступил дорогу «Хендаю», который имел преимущество в движении, - пояснили в полиции. – В итоге столкновения «Калина» перевернулась на крышу.

Как пояснили в ГУ МВД, за рублем отечественной легковушки находился неопытный водитель – его стаж за рулем менее года. К счастью, он остался жив, но ему потребовалась помощь медиков.

Местные жители в комментариях отмечают, что на этом месте нередко происходят ДТП.