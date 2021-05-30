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Общество30 мая 2021 19:57

В Самаре благоустроят Троицкий сквер в Советском районе

Сейчас мэрия ищет подрядчика, который выполнит работы
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Работы должны завершить до 10 сентября

Работы должны завершить до 10 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются благоустроить Троицкий сквер на пересечении улицы Авроры и Академического переулка в Советском районе Самары. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 5,3 миллиона рублей. На эти деньги подрядчик должен будет привести в порядок дорожное покрытие сквера, а также имеющиеся здесь газоны. Кроме того, здесь появится новая детская площадка с резиновым покрытием, качелями, каруселью и детским игровым столом, лавочки и урны.

Подрядчика должны определить до 8 июня, а все работы должны завершить до 10 сентября.