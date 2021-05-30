В Самарской области пожарные не могли проехать к горящим дачам из-за брошенных на дороге машин

Потушить дачи своими силами очевидцам не удалось. Фото: скриншот видео

В Самарской области ночью загорелся дачный дом в массиве ПТО садово-дачном товариществе «Лада» под Тольятти. ЧП случилось около десяти часов вечера в субботу, 29 мая. Видео с пылающим домом выложили в соцсети очевидцы пожара.

- Соседи говорили, что в доме никого не было, - сообщили очевидцы.

Сначала люди пытались потушить пожар своими силами, но когда поняли, что это невозможно, вызвали пожарных. Однако оказалось, что спецтехника не может беспрепятственно проехать к месту возгорания.

- Люди заставили всю дорогу машинами, - рассказали очевидцы.

Кроме того, проезду мешали ветки деревьев, выступающие над дорогой. В результате почти час пожарные машины не могли проехать к месту возгорания.