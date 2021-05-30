В последнее воскресенье весны на Самарскую область налетел град со снегом

Стихия основательно испортила настроение сельчанам. Фото: соцсети

В последнее воскресенье весны, 30 мая на Самарскую область налетел град со снегом. Фотографии необычного для этого времени года природного явления очевидцы выложили в социальных сетях.

- Вдруг налетел ураган, гроза, град со снегом! – пишут очевидцы.

Как выяснилось, природное явление было зафиксировано вечером в воскресенье в деревне Балашейка Самарской области. На фото видно, что град основательно побил теплицы и открытые грядки.

В комментариях самарцы посочувствовали хозяевам участка, чьи теплицы оказались разрушены разбушевавшейся стихией.

- Бедные жители, столько трудов напрасно! – пишет Ирина Сафонова.

Напомним, синоптики предупреждали, что 30 мая на регион обрушатся кратковременные грозы, возможен град. Также жителей региона предупредили о сильном ветре до 20 метров в секунду