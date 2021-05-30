В Самарской области молодым предпринимателям рассказали о ведении бизнеса

В Самаре завершился второй день предпринимательского форума. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самаре завершился второй день форума для предпринимателей «Мой бизнес 63». Центральным событием второго дня форума стал открытый диалог министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова и молодых предпринимателей. Министр отметил, что число жителей Самарской области, занятых в малом и среднем бизнесе, растет, а регион предоставляет им широкий спектр мер поддержки. После этого глава регионального минэкономразвития несколько часов отвечал на вопросы, волнующие молодых предпринимателей. Бизнесмены спрашивали главу ведомства о поддержке социального бизнеса, льготном финансировании, участии в госзакупках, ярмарках и т.д.

Также бизнесменов интересовали наиболее актуальные направления развития своего дела в современных реалиях.

- Сейчас в тренде сервисы, связанные с информационными технологиями, сервисами доставки и персонализированными товарами и услугами, - отметил Дмитрий Богданов. - Большой спрос на сферу сельского хозяйства и пищевого производства, IT, работа с дистанционными форматами. Мы уже запустили специальное обучение по работе с маркетплейсами различных уровней.