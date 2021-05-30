В ОЭЗ «Тольятти» появится новый завод автокомпонентов

ОЭЗ "Тольятти" привлекает производителей автокомпонентов. Фото: минэконоомразвития Самарской области

В Особой экономической зоне «Тольятти» откроется новый завод по производству автокомпонентов. Об этом стало известно на заседании экспертного совета ОЭЗ. На мероприятии была одобрена соответствующая заявка нового резидента.

Уже известны предварительные параметры нового производства – на новом заводе будут собирать и окрашивать автокомпоненты обширного ассортимента. Это будет проект стоимостью 1,2 млрд рублей, он будет рассчитан на создание 140 новых рабочих мест.

- Производства автокомпонентов в ОЭЗ «Тольятти» привлекают не только налоговые льготы, но и близость «АВТОВАЗа», - пояснил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. – Также немаловажное значение имеет кадровый потенциал Тольятти.

Сегодня производством автокомпонентов в ОЭЗ «Тольятти» уже занимаются ООО «Нобель Автоматив Русиа» (топливопроводы, стеклоомыватели, гибкие тросы, каркасы сидений), ООО «Сие Аутомотив Рус» (алюминиевые детали для двигателей), ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус» (переключатели для коробок передач), ООО «Хай-Лекс Рус» (тросы управления для коробок передач, парковочного тормоза, открывания багажника) и ООО «Эдша Тольятти» (дверные петли, багажники, ограничители дверей). В этом году также откроется первая очередь ООО «Форесия автомобильные решения».