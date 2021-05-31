Порывистый ветер и дождь ждут Самарскую область 31 мая

С собой сегодня лучше взять зонтик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 31 мая пойдут дожди, будут громыхать грозы, а ветер местами по области усилится до 20 метров в секунду, так что владельцам частных домов придется особенно пристально смотреть за крышами и теплицами. При этом температура будет до +25 градусов - и это после изнуряющей жары выходных.

- В начале рабочей недели, с ростом атмосферного давления, дожди постепенно прекратятся. Смена направления воздушного потока в средней тропосфере с южного на западное, будет способствовать поступлению более прохладного воздуха, - прокомментировала перемену погоды синоптик Приволжской УГМС Елена Чегодаева.

Первые звоночки непогоды 31 мая прозвучали уже утром. В четыре утра громыхала гроза. В целом же ночью было не жарко. Ветер дует с северо-востока и несет в город прохладу. Но жарко может быть на юго-востоке области, до 30 градусов.