Самара поплыла: в конце мая на город обрушились ливни с грозой

Некоторые улицы в городе затопило, работают ассенизаторы по откачке воды Фото: Наталья АРТЯКОВА

В ночь на 31 мая 2021 года в Самаре прошел сильный ливень. Утром в понедельник автолюбители встали в пробки из-за затопления некоторых улиц.

Так, по прогнозу синоптиков, дожди продолжатся и днем, 31 мая. Кроме того, ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха днем в Самаре составит +24…+26 градусов, ночью похолодает до +16.

В первый день лета также прогнозируется дождь с грозой. Днем температура будет колебаться в пределах +22…+24 градусов, а ночью до +14.

2 июня 2021 года, в регионе также продолжатся кратковременные дожди с грозами. Днем до+24, а ночью температура не поднимется выше +14 градусов. Синоптики прогнозируют в эти дни усиленный северо-восточный ветер с порывами.