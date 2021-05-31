Ракета с самарскими двигателями запустила на орбиту 36 спутников для высокоскоростного интернета

Двигатели сработали без нареканий

27 мая 2021 года состоялся успешный запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb. Ракета оснащена двигателями РД-107А/108А, которые были произведены на самарском ПАО «ОДК-Кузнецов».

На заданную орбиту выведены 36 британских телекоммуникационных спутников OneWeb, которые предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. На сегодня таких спутников насчитывается до 218.

Самарские двигатели обеспечили успешный запуск ракеты. По словам инженеров, все пусковые элементы двигательных установок сработали без замечаний. ПАО «ОДК-Кузнецов» обеспечивает на космодроме гарантийное сопровождение полного цикла испытаний двигателей первой и второй ступеней ракеты-носителя.