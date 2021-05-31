В День защиты детей в Самаре состоится фестиваль в Струковском саду

Программа фестиваля включает в себя большое количество тематических площадок, а также театральное представление для маленьких зрителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 июня 2021 года в 12:00 в Струковском саду в Самаре пройдет фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Для горожан будут работать сразу несколько тематических площадок.

На площадке «На Самарской волне» для гостей пройдут тематические мастер-классы, а также познавательные викторины. «Космический звездопад» - это площадка с космическим аквариумом, где гостей ждут тематические мастер-классы и викторины, посвященные космосу. В сквере игр «Волшебная мастерская» будут проведены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, викторины по детским книгам.

Кроме того, на фестивале будет спортивная площадка «Будь здоров!», где любой желающий сможет попробовать свои силы и сдать нормативы ГТО. Также на спорт-площадке будут организованы спортивные интерактивные игры.

Для родителей детей с ОВЗ будут проведены консультации социального психолога, учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога. На площадке «Мы разные – это здорово» пройдут мастер-классы по рисованию и аквагриму.

Гостей в Струковском саду будут встречать ходулисты, а актеры театра «Пластилиновый дождь» представят зрителям спектакль «Белые сны».