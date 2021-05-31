Самарцы получат 10% скидку на билет в электричках

Расплачиваться картой за проезд не только удобно, но и выгодно

В Самаре пользователи карты "Мир" смогут купить билет на электрички Самарской пригородной пассажирской компании со скидкой 10% от стоимости проезда. Такая акция будет действовать с 1 июня до 30 сентября 2021 года. При этом не имеет значения, каким банком выпущена карта. Сэкономить на проезде можно, покупая билет и кассахи и непосредственно в электричках у контроллеров.

- Сегодня в Самарской области выдано два млн карт «Мир». Платежная система «Мир» запускает уникальную акцию, благодаря которой они смогут сэкономить на проезде в пригородных поездах, - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

При этом в СППК надеются, что эта акция позволит повысить удовлетворенность клиента, которые все чаще выбирают удобные способы оплаты. В Самарской области акция реализуется в партнерстве со Сбербанком.