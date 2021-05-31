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Общество31 мая 2021 10:07

В Самаре более 355 тысяч человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России"

Явка оказалась рекордной, сейчас подводятся итоги голосования
Геннадий ВЕТРОВ
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По словам организаторов голосования, выборы прошли на высоком уровне

По словам организаторов голосования, выборы прошли на высоком уровне

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области завершилось предварительное голосование "Единой России". Явка оказалась рекордной, по состоянию на 20:00 20 мая проголосовали 355483 избирателя. За неделю люди делали свой выбор как в онлайн-режиме, так и в офлайн.

- Сейчас остается только подсчитать результаты и подвести итоги. Сведения о явке показывают, что жители региона проявили повышенный интерес к предварительным выборам, - отмечают в партии.

Отметим, что участки работали во всех районах региона. Во многих явка фиксировалась, действительно, высокая. Количество проголосовавших - это почти 15 % от общего числа избирателей в губернии.

- 30 мая на участки пришло много избирателей, которые придерживаются традиционного формата голосования. Это волонтеры, общественники, трудовые коллективы, которые выдвигали своих претендентов. Они голосовали за них как очно, так и заочно, - отметила член регионального оргкомитета Ольга Федорова.

Представитель молодежного парламента губернской думы Роман Жуков, возглавлявший одну из счетных комиссий в Самаре, добавил, что на участки пришли много людей в возрасте. Им привычнее делать выбор так, а не в сети.

Голосование проходило с соблюдением всех необходимых мер безопасности. По словам местных жителей, принявших в нем участие, все было организовано хорошо.

Итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах в госдуму утвердят участники съезда партии, намеченного на 19 июня. Кандидатов на выборы в самарскую губернскую думу выдвинут по итогам конференции регионального отделения партии.