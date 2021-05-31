Долги за воду оставили дома 300 самарцев

Должников за границу не пускают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцев за границу не пускает не только пандемия, но и долги за воду перед компанией "РКС-Самара". Уже триста человек по исполнительным документам получили запрет на выезд из страны. За этим строго следят приставы. Должника обязательно развернут на КПП, даже если у него будет билет, виза и прочие документы.

- На конец мая 2021 года запрещено покидать страну из-за долгов перед «РКС-Самара» 283 самарцам. Ещё около 1000 исполнительных документов с суммой долга от 30 000 рублей находятся на исполнении в службе судебных приставов, - сообщили в компании.

Здесь отметили, что запрет действует до тех пор, пока долг не будет погашен и об этом не придет уведомление в службу приставов. Так что для того, чтобы не было сюрпризов и разрушенного отпуска, лучше оплачивать коммунальные платежи максимально вовремя.