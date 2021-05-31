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Общество31 мая 2021 10:19

В Самару закупят 22 новых троллейбуса с кондиционерами

Энгельсский завод электрического транспорта уже приступил к выполнению заказа
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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«Адмирал» создавался с учетом современных требований к подвижному составу

«Адмирал» создавался с учетом современных требований к подвижному составу

В компании «ПК Транспортные системы» сообщили о новых поставках подвижного состава наземного транспорта в Самару. Так, до 30 июня 2021 года поступит 22 новых троллейбуса «Адмирал».

- Энгельсский завод электрического транспорта уже приступил к выполнению заказа, - рассказали представители компании.

Напомним, закупка новых троллейбусов происходит в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Низкопольный троллейбус «Адмирал» оснащен системой климат-контроля пассажирского салона и водительской кабины. В троллейбусах данной серии увеличен автономный ход. В зависимости от требований эксплуатации, троллейбус может передвигаться как на аккумуляторных батареях, так и автономным ходом на накопителях энергии. Пассажировместимость «Адмирала» - 96 человек, из которых 33 места для сидения.