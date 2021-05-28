Глава ВТБ Андрей Костин назвал приоритеты при регулировании экосистем

В ходе выступления на пленарной сессии «Банки и их роль в реализации общенационального плана действий» III Съезда Ассоциации банков России президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил о стремительном развитии экосистем и конкуренции банков на «новом поле» небанковских продуктов и отметил, что необходимо создать «одинаковые для всех «правила игры». Глава ВТБ считает, что банковский сектор уже фактически находится на этапе, когда конкурентная борьба идет не только на традиционном «банковском поле», но и на «новом поле» небанковских продуктов и услуг. Это становится возможным благодаря развитию экосистем и платформенных бизнес-моделей.

«Темпы их развития опережают темпы формирования соответствующей нормативно-правовой базы. В условиях «регуляторного зазора» важно как можно быстрее создать одинаковые для всех «правила игры», подключив к этой работе все заинтересованные стороны. Это исключит недобросовестную конкуренцию и возможность возникновения источников финансовой нестабильности», — сообщил глава ВТБ.

Он отметил, что стремительная цифровизация идет не только в бизнесе, но и в системе государственного управления. Это ставит в центр повестки вопросы регулирования оборота персональных данных

«Данные граждан становятся важнейшим экономическим ресурсом. Анализ и управление ими могут стать мощным нерыночным источником конкурентных преимуществ. Кроме того, концентрация больших объемов информации о жизни граждан в одних руках угрожает интересам национальной безопасности. Поэтому считаю недопустимым, чтобы бесконтрольный доступ к таким данным, например, через технологическое обслуживание работы государственных информационных систем, получали отдельные коммерческие структуры», — сообщил глава ВТБ.

Он высказал мнение, что в процессе разработки регулирования экосистем Банку России необходимо руководствоваться следующими приоритетами:

- Предотвращение тарифной, технологической, операционной, информационной дискриминации; определение критериев для введения требования об открытой модели в отношении экосистем;

- Внедрение обязательных открытых программных интерфейсов, которые не позволяют платформе или экосистеме «привязать» потребителя и поставщика;

- Регулирование управления данными, включая их защиту, принципы использования внутри экосистемы и за ее периметром, реализацию права клиента на распоряжение своими данными;

- Допуск национальных поставщиков товаров и услуг к иностранным экосистемам в качестве обязательного условия выхода последних на национальный рынок;

- Запрет на обязательное пакетирование услуг доминирующими игроками.

Кроме того, отдельное внимание важно уделять сделкам слияния и поглощения с участием доминирующих экосистем и технологических компаний. В частности рассмотреть запрет на проведение таких сделок без согласования с ФАС России.