Активисты предложили способ, как избавиться от вечных пробок на Московском шоссе в Самаре

Результаты проведенного исследования шокируют, сколько людей стоят в пробках каждый день Фото: «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца»

Некоммерческая организация «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» предложила губернатору Дмитрию Азарову эффективный способ борьбы с вечными пробками на Московском шоссе. По мнению активистов, лучшим решением будет создание выделенных полос для общественного транспорта.

Региональное отделение «Городских проектов» провели исследование, которое показало эффективность выделенной полосы на Московском шоссе. Активисты проводили исследования в часы пик – утром и вечером, на участке от ТЦ «Аквариум» до проспекта Кирова.

- Мы решили посчитать, сколько людей стоит в пробке на Московском шоссе, для чего запустили квадрокоптер и сделали снимок. На фото поместилась только часть огромной пробки, от улицы Революционной до Луначарской, но и этого оказалось достаточно, - рассказали представители самарского отделения.

На снимке запечатлены 148 автомобилей, из которых пять маршрутных такси, четыре автобуса и два троллейбуса. Специалисты провели нехитрые математические действия и пришли к выводу, что в легковых автомобилях в среднем находятся 190 пассажиров, а в общественном транспорте 578 пассажиров. Однако личные автомобили занимают 94% дороги, а автобусы и троллейбусы всего 6%.

- Таким образом, один пассажир общественного транспорта занимает в 31,5 раз меньше места, чем водитель личного авто. А если всех пассажиров рассадить в собственные автомобили, то понадобится тридцатиполосное шоссе, которое тоже не избавит от пробок, - посчитали эксперты.

Таким образом, самым подходящим и эффективным решением остается создание выделенной полосы для общественного транспорта. Для тысяч горожан это станет настоящим подарком, ведь доехать на автобусе по выделенной полосе станет намного быстрее, а для остальных участников движения останется большая часть дороги.

Представители общественной организации направили губернатору Дмитрию Азарову все результаты исследования и предложение о создании выделенных полос по обе стороны Московского шоссе от Мичурина до Ташкентской.