В Тольятти «Лада Гранта» не пропустила на перекрестке встречный автомобиль и от удара перевернулась

Ладу отбросило на несколько метров Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти, 30 мая 2021 года, произошло ДТП на улице Фрунзе. По данным полицейских, водитель на автомобиле «Лада Гранта» не пропустила встречный «Хендай» на перекрестке и в результате столкновения отечественная легковушка перевернулась.

- По предварительным данным, на регулируемом перекрестке, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора 45-летний водитель Лады не пропустил иномарку, за рулем которой находился 22-леетний молодой человек, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии телесные повреждения получил водитель отечественного автомобиля. Прибывшие к месту аварии медики осмотрели пострадавшего и назначили ему амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия. Установлено, что в момент аварии оба водителя находились за рулем в трезвом состоянии.

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем ЧП, ДТП или интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163