В Самарской области пьяный водитель без прав врезался в припаркованные «ГАЗели»

В ДТП собралось трио из автомобилей ГАЗ. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти на улице Новопромышленной произошла массовая авария, виновником которой стал 22-летний нетрезвый водитель без прав. Около пяти часов утра 30 мая парень на автомобиле «Волга» врезался в припаркованную грузовую «ГАЗель», которая по инерции наехала на стоящую впереди пассажирскую «ГАЗель».

- В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля. После осмотра врачами ему назначили амбулаторное лечение, - рассказали полицейские.

По данным инспекторов ГИБДД, парень не имел водительского удостоверения, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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