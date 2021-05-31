В Самарской области коронавирусом заболели 73 человека, 14 умерли

Статистика по коронавирусу на 31 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусом среди местных жителей. Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 64 776 человек.

По данным на 31 мая, 61 861 инфицированный уже успешно завершили свое лечение, в том числе 91 пациент выздоровел за минувшие сутки.

Что касается печальной статистики по коронавирусу в Самарской области, то двадцатидневное плато с 15 ежедневными смертями прервалось. За прошедший день оперштаб зарегистрировал 14 летальных случаев среди заболевших. Таким образом, общее количество смертей составляет 1946 случаев.