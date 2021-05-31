Самарцев назвали недостаточно общительными

Жителей Самары назвали не самыми общительными

Самара оказалась на 12 месте в рейтинге самых общительных городов России. Соцопрос провели исследователи из независимого агентства Zoom Market. Всем опрошенным задали крайне несложные вопросы: легко ли им заговорить с незнакомым человеком? Как просто им завязать новое знакомство? Широкий ли у них круг общения?

- Первое место заняли жители Ростова-на-Дону, также в тройке ивановцы и жители Краснодара, - сообщают исследователи.

Также в список общительных попали жители Саратова и Севастополя, а вот самарцы оказались лишь на 12 месте. Всего в рейтинге 23 города, последнее место у Омска. Также в компании уточнили, что для 63% опрошенных сложно заговорить с незнакомцем, а 41% опрошенных россиян отметили, что предпочитают проводить досуг в одиночестве.