МегаФон составил топ-5 потребностей и цифровых решений для малого и среднего бизнеса Самары

Это центр обслуживания клиентов нового формата. Фото: ПАО «МегаФон».

На Московском шоссе, 15 абоненты МегаФон сразу в одном месте могут протестировать сервисы и мгновенно оценить эффект. Там открылся самый крупный в стране цифровой салон для предпринимателей. Как отметили специалисты центра, чаще всего посетителей интересуют решения, связанные с поиском покупателей и обработкой заявок на покупку товаров и получения услуг.

МегаФон в числе первых ввел новый формат работы с предпринимателями. Теперь консультанты во время беседы, демонстрируют сервисы в режиме онлайн с помощью touch-панелей. В отдельных переговорных клиенты обсуждают цифровые решения для конкретных кейсов за чашкой чая.

- Более 60% наших клиентов используют помимо базовых услуг цифровые решения и готовы к запуску новых сервисов, повышающих эффективность их бизнеса. Как лидер по доле рынка корпоративного сегмента в регионе, помимо Центра бизнес-возможностей, мы открыли в Самаре уникальный салон с функционалом, который пока никто на рынке не может предложить. По сути – это полное цифровое погружение, где наши партнёры смогут выбрать и протестировать работоспособность услуг, решающих широкий перечень конкретных бизнес-задач, — комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса Поволжского филиала МегаФона Павел Аристов.

Анализ работы Центра уже позволил составить топ-5 потребностей и цифровых решений для малого и среднего бизнеса Самары:

Быстрый сайт

Если сайт грузится дольше двух минут, шанс потерять клиентов крайне высок. Решение проблем — услуга CDN, которая ускоряет загрузку сайта, обеспечивает его доступность во время пиковых нагрузок без установки дополнительного оборудования. Услуга интересна 20% клиентов.

Поиск «своего» клиента

25% представителей малого бизнеса интересна возможность самим выбирать себе клиентов при помощи таргетированных рассылок. Их можно настроить по 11 параметрам на основе Big Data. В центре бизнес-возможностей помогут составить портрет покупателя с нужными характеристиками, покажут эффект на примере кейсов из практики и расскажут, как сформировать рассылку.

Умная телефония

Прием звонков на единый многоканальный номер, их распределение на мобильные и стационарные телефоны, аналитика на основе статистики вызовов и записи разговоров – это возможности «Виртуальной АТС», которой продолжает активно пользоваться бизнес. 40% посетителей центра проявляют готовность воспользоваться сервисом. С середины апреля услуга работает на базе новой архитектуры, повысившей ее надежность.

Кто говорит?

«Индивидуальная обработка вызовов» работает на базе искусственного интеллекта и при помощи робота поможет отработать поток входящих звонков с помощью всего двух-трех сотрудников отдела продаж. Электронный собеседник выслушает каждого, распознав и перенаправив на специалистов только важные звонки. Роботизированную услугу собираются применить 10% клиентов.

Экономим время клиентов

Услуга «Мобильный ID» избавила клиентов, которые, приобретая что-то онлайн, каждый раз вбивают свои данные, заводят личный кабинет и пр. Теперь можно использовать простой и безопасный вход в сервисы по номеру телефона без логина и пароля. 5% уже готовы к ее использованию.

Еженедельно в офисе проводятся встречи-презентации, где клиентам предлагают комплексные цифровые решения. Записаться на мероприятие, можно позвонив по номеру 8 (800) 550-05-55 или 0555 с мобильного. До конца года салон планирует принять и проконсультировать более 4 000 человек.