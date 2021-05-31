В Самарской области с 1 июня начнут работать автоматические пункты весового и габаритного контроля

В регионе будут действовать два таких пункта - в Красноглинском и в Кинельском районах

Автоматические пункты весового и габаритного контроля были установлены на территории Самарской области в конце 2020 года. До настоящего момента они работали в тестовом режиме и данные о перегрузах не направлялись в ГИБДД.

- В Самарской области пункты весового контроля расположены на 7 км Красноглинского шоссе и на 31 км автодороги Самара-Бугуруслан в Кинельском районе. С 1 июня 2021 года АПВГК начнут работать в режиме промышленной эксплуатации, - сообщили в региональном правительстве.

Теперь данные о превышении весогабаритных параметров будет передаваться в систему ГИБДД. По статье 12.21.1 КоАП РФ, нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов могут повлечь за собой наложение штрафа в размере до 400 тысяч рублей.

Места расположения АПВГК выбраны неслучайно. В красноглинском районе он расположен на въезде в Самару, что позволит исключить проезд перегруженных автомобилей и сохранить асфальтное покрытие на городских дорогах. Второй пункт в Кинельском районе поможет сохранить автодорогу после недавней реконструкции.