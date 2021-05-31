Политолог Дмитрий Орлов оценил предварительное голосование "Единой России" в Самарской области

Дмитрий Орлов высоко оценил процедуру голосования Фото: Предоставлено "КП"

Вечером в воскресенье 30 мая в Самарской области завершилось предварительное голосование "Единой России". Член экспертного совета партии, политолог Дмитрий Орлов высоко оценил прошедшие выборы.

- Предварительное голосование прошло в Самарской области очень успешно. 322 кандидата, более 355 тысяч избирателей - все это свидетельства большого интереса к процедуре отбора кандидатов и высокого уровня участия граждан, - заявил он.

По словам Орлова, 63-й регион - один из лидеров в России по уровню участия в предварительном голосовании. Для местных жителей создали благоприятные условия для участия в праймериз всех кандидатов.

Сейчас в "Единой России" подводят итоги голосования. Победители будут представлять партию на осенних выборах в губернскую и государственную думы.