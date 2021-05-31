В Самарской области коронавирусом заразились еще 73 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе за сутки наши 73 новых случая заражения коронавируса. В остальных городах и районах значительно меньше заразившихся - не считая Самары, во главе списка Сызрань (9), Похвистнево (7) и Тольятти (6).

За сутки в регионе 14 новых смертельных случаев. Умерли пять мужчин в возрасте от 45-ти до 80-ми лет и 9 женщин, самой младшей из которых было 63 года, самой старшей - 91 год. Все они имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 64 776 человек, из них выздоровели 61 861 пациент. Умерли 1 946 заразившихся.