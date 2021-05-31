Сотрудники "ОДК-Кузнецов" меняли сигареты на памятные подарки

Акция призвана показать, что ЗОЖ - важный способ борьбы с пандемией Фото: Предоставлено "Комсомолке"

31 мая на предприятии "ОДК-Кузнецов", входящем в двигателестроительную корпорацию ГК Ростех, прошла акция "День без табака". Организаторы таким образом решили в очередной раз призвать сотрудников предприятия и горожан к здоровому образу жизни.

Сегодня мероприятие проводится не случайно. ВОЗ объявила 31 мая днем отказа от курения. Акция "День без табака" на "ОДК-Кузнецов" проводится впервые. Инициировал ее совет молодежи предприятия. Соорганизаторами выступили местное отделение "Союза машиностроителей России" и областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Акция затронула утренние часы, когда на работу приходят более 10 тысяч сотрудников "ОДК-Кузнецов". Волонтеры с 6:30 до 8:30 утра предлагали всем поменять сигареты на памятные подарки от предприятия и Союзмаша. Медики, в свою очередь. проверили у всех желающих состояние легких и уровень кислорода в крови.

- Мировой опыт борьбы с пандемией показал, что ЗОЖ - важнейший фактор профилактики заболеваний, - говорит заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности Евгений Гришин.

По словам Гришина, на ОДК-Кузнецов уже есть приказ, по которому места для курения значительно сократились. Борьба с этой вредной привычкой активно продолжается, в том числе и активистами совета молодежи.

За сигареты людям давали фирменную кружку и блокнот. Но не это самое главное.

- События последнего года показали, как мы уязвимы. Тем более, что мы живем в промышленном мегаполисе. Тестирование состояние легких сегодня показало. что многим из нас лучше заменить перекур на чашку чая, - поделился мастер комплекса механической обработки Тимур Штрейфель.