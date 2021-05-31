Криминальный поцелуй: житель Самарской области сгрыз зубами цепочку с шеи своей подруги

Цепочку с крестиком вернули законной владелице. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани произошла необычная кража ювелирного украшения во время любовных утех молодой пары. Молодой человек, воспользовавшись доверием девушки, разгрыз зубами и снял с нее цепочку во время поцелуя в шею.

В Сызранский суд передано уголовное дело о хищении ювелирного украшения. В марте этого года 20-летняя девушка обратилась в полицию, когда после прогулки с молодым человеком не обнаружила на себе золотую цепочку с крестом.

Сотрудники полиции осмотрели территорию, прилегающую к дому, и обнаружили в снегу цепь с крестом. Девушка опознала утрату и указала на то, что замок цепочки был заклеен каплей суперклея. При проведении исследования на ювелирном изделии были обнаружены следы механического повреждения, что указывало на то, что цепочку пытались похитить.

Полицейские опросили друзей потерпевшей и они рассказали, что в компании был 18-летний парень, который проявлял интерес к девушке. Она подтвердила, что он был единственным, кто в тот день прикасался к ее шее.

- Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса, сызранец признался в содеянном и рассказал, что намеренно пытался похитить золотое украшение подруги. Пользуясь благосклонностью замерзшей во время прогулки девушки, он в подъезде начал обнимать ее сзади и целовать в шею. Во время одного из таких объятий, разгрыз клей на замке и незаметно снял украшение, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По словам задержанного, он испугался ответственности, когда девушка сообщила о том, что пойдет писать заявление в полицию, и выкинул дорогое украшение в кусты возле подъезда.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту кражи завершено. Дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Теперь ранее не судимому молодому человеку может грозить до пяти лет лишения свободы.